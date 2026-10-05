“La prevenzione in piazza”, in un giorno a Como 807 persone vaccinate. Il bilancio

1.215 vaccinazioni somministrate a 807 persone, tra cui 611 adulti e 196 bambini. E’ il bilancio della giornata in piazza Grimoldi, dove si è svolta la terza edizione de La prevenzione in piazza, l’iniziativa nata per promuovere la cultura della salute e sottolineare l’importanza di prendersi cura di sé attraverso la prevenzione, corretti stili di vita e un accesso consapevole ai servizi sanitari.

Nel corso della giornata il personale dei Centri Vaccinali di Asst Lariana, con la collaborazione dei medici di assistenza primaria, ha somministrato vaccinazioni antinfluenzali e anti-Covid, oltre a quelle contro difterite, tetano e pertosse. Agli over 65 e ai pazienti cronici sono state inoltre offerte le vaccinazioni contro l’Herpes Zoster e contro lo pneumococco. Il numero complessivo delle vaccinazioni è superiore a quello delle persone vaccinate perchè è possibile la co-somministrazione di più vaccini.

Per quanto riguarda le altre prestazioni offerte, sono stati effettuati 102 elettrocardiogrammi nella postazione allestita in piazza Grimoldi da Lariosoccorso e dove erano presenti i cardiologi di Asst Lariana e dell’Ospedale Valduce. E ancora una trentina le mammografie effettuate nell’unità mobile di Senologia al Centro, messa a disposizione in piazza Cavour da Como 1907. Lo screening mammografico è rivolto alle donne di età compresa tra 45 e 74 anni e l’esame è previsto ogni anno tra i 45 e i 49 anni e ogni due anni tra i 50 e i 74 anni. In piazza Cavour i medici della Breast Unit dell’Ospedale Valduce e di Asst Lariana sono stati a disposizione per rispondere a dubbi e domande insieme al personale del Centro Screening di Ats Insubria.

Sempre in piazza Cavour, nel mezzo sanitario messo a disposizione dal Comando regionale dei Vigili del Fuoco sono stati effettuati 40 prelievi per il Psa, 50 test per l’epatite C e 20 per l’Hiv. Gli esami sono stati eseguiti dal personale di Asst Lariana e dell’Ospedale Valduce insieme ai volontari della sezione di Como di Lila (Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS). 280 le misurazioni dei parametri vitali (battito cardiaco, glicemia, pressione arteriosa e saturazione) svolte in piazza Cavour dagli studenti di Infermieristica dell’Università degli Studi dell’Insubria che frequentano la sede di Como, insieme ai loro referenti e tutor, dipendenti di Asst Lariana.

La prevenzione in piazza è un evento promosso da Asst Lariana, Ats Insubria e Comune di Como e rientra nel Calendario della Prevenzione. Con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita e l’importanza della prevenzione è proposto un percorso con attività, incontri e servizi dedicati a persone di tutte le età. Quest’anno le piazze coinvolte, dalle 10 alle 16, sono state piazza Verdi, piazza Grimoldi e piazza Cavour.