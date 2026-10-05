Mozzate, incendio in deposito edile in via Don Sturzo: nessun ferito

Incendio nel tardo pomeriggio a Mozzate, in via Don Sturzo. Intorno alle 17.50 i vigili del fuoco sono intervenuti per un rogo che ha interessato alcuni capanni utilizzati come deposito edile.

Sul posto tre squadre dei distaccamenti di Appiano Gentile e Lomazzo, impegnate nelle operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area. Non si segnalano feriti.