Cantù, Vitucci carica i suoi: “Davanti al nostro pubblico vogliamo dare una direzione alla stagione”

Finalmente davanti al proprio pubblico. La Pallacanestro Cantù si prepara all’esordio casalingo al PalaDesio. Domani, lunedì 5 ottobre alle 20, nel posticipo della seconda giornata di Serie A di basket 2026-2027, arriva Udine.

A presentare la sfida è coach Frank Vitucci, che chiede una risposta dopo il k.o. di Venezia e punta a dare una svolta immediata al campionato.”Finalmente abbiamo la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico e sappiamo quanto possa essere importante questa partita per la nostra stagione”, ha spiegato Vitucci. “Vogliamo dare subito una direzione precisa al nostro campionato e partire bene in casa sarà fondamentale”.

Il lavoro in settimana si è concentrato sui due lati del campo. “Dopo la gara di Venezia abbiamo lavorato tanto per migliorare il nostro sistema offensivo, ma sappiamo che dobbiamo crescere anche in difesa e avere maggiore solidità. In settimana abbiamo posto grande attenzione su tutto questo”.Ora la parola passa al campo. “Adesso tocca a noi. Abbiamo grande voglia di vincere e di dare sul campo una risposta concreta a tutto il lavoro e all’impegno che stiamo mettendo ogni giorno”.