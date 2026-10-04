Corso per i volontari per l’accessibilità: lo stadio Sinigaglia sempre più inclusivo

Un Sinigaglia sempre più accogliente. Il Como 1907, in collaborazione con Dynamo Academy, ha organizzato un corso di formazione per volontari per l’accessibilità, le figure introdotte dalla Uefa per facilitare l’esperienza allo stadio delle persone con disabilità.

Il corso – con teoria e attività pratica – era aperto a dipendenti del club, di Sent e agli steward.

I volontari avranno il compito di accompagnare e supportare i tifosi con disabilità dall’arrivo all’impianto al raggiungimento del posto, fino all’utilizzo dei servizi.

Particolarmente preziosa la testimonianza di Marco Andriano, che ha condiviso la propria esperienza per aiutare a comprendere le esigenze delle persone con disabilità visiva durante i grandi eventi sportivi.

I partecipanti hanno ripercorso le fasi di accesso allo stadio per sviluppare maggiore consapevolezza e individuare modalità di accoglienza più efficaci, puntando su ascolto e comunicazione.L’iniziativa rientra nel percorso del Como 1907 per promuovere un’inclusione concreta in Serie A, Coppa Italia e Champions League.