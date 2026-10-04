Erba. Luoghi, storie e personaggi: cinque conferenze alla Sala Isacchi

Come si racconta la storia di una città? Si può partire dai monumenti, dalle strade, dagli edifici e dai documenti. Oppure si può seguire il filo delle persone che, in epoche diverse, hanno avuto con quel luogo un rapporto concreto: vi sono nate, vi hanno soggiornato, ne hanno studiato il passato, vi hanno realizzato le proprie opere o vi hanno vissuto vicende destinate a lasciare una traccia nella memoria collettiva.

È questo il percorso proposto da “Erba. Luoghi, storie e personaggi”, il ciclo di conferenze promosso dal Comune di Erba-Museo Civico in collaborazione con l’Università della Terza Età di Erba, in programma dall’8 ottobre 2026 all’11 marzo 2027 alla Sala Isacchi di Casa Prina.

Cinque appuntamenti, dal Cinquecento al Novecento, per scoprire altrettante figure e, attraverso le loro storie, guardare Erba da prospettive diverse: l’arte e l’architettura, l’archeologia, la storia religiosa e politica, la dimensione militare e la letteratura.

Il programma



La rassegna prenderà il via giovedì 8 ottobre 2026 con il professor Francesco Pavesi e la conferenza “Prima dei tagli nella tela. Lucio Fontana scultore a Erba”. Erba conserva un monumento importante del Razionalismo italiano: il Monumento ai caduti di Giuseppe Terragni. Nel 1931 il grande architetto chiamò a completare il sacrario Lucio Fontana, che realizzò il rilievo bronzeo raffigurante la Vittoria. Che fine ha fatto la scultura del maestro dell’arte contemporanea? Fontana è conosciuto per i famosi tagli sulla tela, ma pochi conoscono la produzione precedente, quella delle sculture figurative e astratte a partire dagli anni ’30. La conferenza permetterà di conoscere queste opere, partendo proprio dalla storia dell’opera che si trovava al termine della scalinata del monumento erbese. Francesco Pavesi è docente di Storia dell’arte e disegno al Liceo Galilei di Erba, ha studiato all’Accademia di Brera e ha conseguito un Master in Organizzazione e Comunicazione dell’Arte visiva e una specializzazione in Arte e Teologia.



Il ciclo prosegue giovedì 12 novembre 2026 con Marco Emilio Erba e “Da Erba a Cantù: gli esordi archeologici di don Carlo Annoni”. Sacerdote e studioso attivo nella Brianza ottocentesca, Annoni è una figura pionieristica per la storia degli studi archeologici nel Piano d’Erba. La sua Memoria storico-archeologica intorno al Piano d’Erba, pubblicata nel 1831, costituisce uno dei primi tentativi di ricostruzione topografica e documentaria dell’area attraverso fonti scritte, epigrafi e osservazione diretta dei reperti.



Giovedì 14 gennaio 2027 sarà la volta di Giuseppe Moreno Vazzoler con “Da Pomerio alla cattedrale di Mantova. Il percorso ambrosiano di Mons. Giovanni Corti (1799-1847)”. Nato a Pomerio, nel territorio erbese, Corti intraprese il percorso ecclesiastico che lo avrebbe portato alla cattedra episcopale di Mantova, trovandosi poi coinvolto nelle complesse vicende politiche e religiose dell’Ottocento.



Mercoledì 11 febbraio 2027 Alex Valota condurrà il pubblico nella Erba di metà Cinquecento con “Capitan Scher. Vicende di un soldato nella Erba di metà Cinquecento”. La figura di Scher De Prevosti è documentata attraverso fonti e corrispondenza militare dell’epoca, tra cui una lettera indirizzata al marchese del Vasto il 25 luglio 1544. I documenti d’archivio individuati dal relatore permetteranno di riportare alla luce una vicenda della storia più antica della città.



Chiuderà il ciclo, mercoledì 11 marzo 2027, Giorgio Mauri con “Sul molle clivo di Brianza. Ugo Foscolo ‘milanese’ e ‘brianzolo’”. Il titolo richiama i versi conclusivi del carme Le Grazie, nei quali Foscolo evoca proprio il paesaggio di Erba e della Brianza. Il rapporto del poeta con il territorio è legato soprattutto a Villa Amalia, dove era solito soggiornare. Proprio qui, intorno al 1808, conobbe Maddalena Marliani Bignami, la “Lenina” della sua poesia. La presenza di Foscolo a Erba diventa così non soltanto una pagina biografica, ma una traccia che entra direttamente nella sua opera

.Cinque personaggi, cinque epoche, cinque storie diverse, ma un unico filo conduttore: il rapporto concreto con Erba e il suo territorio. La rassegna nasce dalla collaborazione tra Comune di Erba-Museo Civico e Università della Terza Età con l’obiettivo di proporre occasioni di conoscenza e approfondimento sulla storia e sul patrimonio culturale locale.Tutti gli incontri si terranno alla Sala Isacchi presso Casa Prina, Piazza Prina 1 a Erba, alle ore 20.30 con ingresso libero.

Per informazioni: museoerba@comune.erba.co.it