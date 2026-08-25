Controlli dei finanzieri in bar e ristoranti, scoperti quattro lavoratori in nero

Nel mese di agosto il comando provinciale della guardia di finanza di Como, alla luce anche della massiccia presenza di turisti, ha rafforzato i controlli per prevenire e contrastare i reati legati alle attività commerciali. Complessivamente sono stati controllati 100 locali e negozi e 550 veicoli e indentificate 780 persone. Nei settori bar e ristorazione sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e uno irregolare. Sanzioni da un minimo di 7.800 euro ad un massimo di 46.800 euro. In due è stata temporaneamente sospesa l’attività Sono state 40 le multe per mancati scontrini. Risultati anche nel contrasto allo spaccio. I finanzieri della compagnia di Menaggio e della tenenza di Oria hanno sequestrato 27 grammi di sostanze stupefacenti e segnalato sette consumatori. A uno è stata ritirata la patente.