Cambiamento climatico, missione in Cina per i docenti dell’Insubria. Avviate nuove collaborazioni

Tre incontri in altrettante università cinesi hanno aperto nuove prospettive di collaborazione internazionale per la ricerca dell’Università dell’Insubria sul cambiamento climatico, con particolare attenzione agli ambienti montani e alle aree polari.

Protagonisti della missione sono i professori Mauro Guglielmin e Nicoletta Cannone, del dipartimento di Scienze teoriche e applicate e del Centro di ricerca sui Cambiamenti climatici dell’Università dell’Insubria. Il programma ha toccato la Peking University, la Shanghai Normal University e la Tongji University di Shanghai.

L’attività svolta in Cina rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo delle relazioni internazionali dell’Università dell’Insubria e nella costruzione di una rete di collaborazioni scientifiche su uno dei temi più rilevanti per la ricerca ambientale contemporanea: comprendere come il cambiamento climatico stia modificando gli ecosistemi montani e polari e quali conseguenze questi processi possano avere sull’ambiente.