Giornata mondiale del cane. Un comasco su dieci possiede ne possiede uno

Si celebra oggi la Giornata mondiale del cane, la ricorrenza che ogni anno ricorda quanto questo animale sia parte della vita quotidiana delle famiglie, e anche a Como i numeri raccontano un legame sempre più radicato tra i cittadini e i loro amici a quattro zampe. A diffondere i dati è la Banca dati nazionale degli animali d’affezione, l’archivio a cui per legge ogni proprietario è tenuto a iscrivere il proprio cane, tramite l’inserimento del microchip che permette di risalire in ogni momento all’identità dell’animale e del padrone.

Guardando ai numeri della provincia di Como, i cani censiti sono 82.770, una cifra che conferma quanto il territorio resti tra i più legati a questo tipo di animale domestico. Nel solo comune capoluogo, invece, i cani registrati sono 8.681, in leggero calo rispetto agli 8.970 dello scorso anno, sempre secondo le rilevazioni della banca dati. Un dato che equivale, sul territorio comunale, a circa un cane ogni 10 comaschi.

Dietro ai numeri c’è comunque un tema che riguarda la responsabilità di chi decide di accogliere un cane in famiglia. Gli esperti veterinari ricordano che il benessere dell’animale passa da controlli regolari, un’alimentazione adeguata e un percorso educativo che accompagni il cucciolo fin dai primi mesi di vita. Un impegno che, sottolineano dal settore, va preso con consapevolezza, perché il cane diventa a tutti gli effetti un componente della famiglia.

Il fenomeno del resto non riguarda solo il comasco. Anche nel resto della Lombardia settentrionale e nella vicina Svizzera italiana il cane si conferma tra gli animali domestici più scelti, complice la possibilità di condividere spazi verdi, sentieri e passeggiate lungo il lago.

Proprio nel periodo estivo, però, cresce anche l’attenzione delle associazioni animaliste sul fronte degli abbandoni, un problema che si ripresenta puntualmente con l’arrivo delle vacanze e che riguarda anche il territorio lariano. Da qui l’invito degli esperti a scegliere con cura e a valutare con attenzione l’adozione di un cane, un legame che dura in media una quindicina d’anni e che richiede impegno costante lungo tutto l’arco della vita dell’animale.