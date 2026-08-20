“Il governo del tempo”: il Lago di Como nell’età longobarda. Lunedì la presentazione a Rimini

Lunedì 24 agosto, alle 11, al Meeting di Rimini, nel Padiglione A5, sarà presentato “Il governo del tempo”, romanzo storico di Pietro Giuseppe Bazzoni edito da Itaca. Con l’autore sarà presente Elena Gentili, del Centro Culturale di Como.

Una storia ambientata nel IV secolo. Siamo nel 569, con i Longobardi che conquistano Milano e il Lario che resistette all’assedio per 20 anni. Joannes, dopo anni al servizio dell’Impero romano, arriva sul lago di Como e sceglie di fermarsi. Tra guerre, amori e personaggi storici, il romanzo racconta la fine di un’epoca e la ricerca della speranza quando tutto sembra crollare.

Un romanzo storico avvincente, dunque, ma anche un invito a guardare al presente attraverso le storie del passato. L’appuntamento di Rimini è l’occasione per incontrare l’autore e scoprire un libro che intreccia storia, avventura e desiderio di rinascita.