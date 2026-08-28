Como, ubriaco aggredisce gli agenti con calci e pugni: arrestato un 45enne

Ubriaco aggredisce a calci e pugni gli agenti: arrestato dalla polizia locale di Como un cittadino straniero di 45 anni. La pattuglia si trovava in via d’Annunzio, dove era intervenuta per un incidente stradale e stava effettuando i rilievi. L’uomo, non coinvolto nel sinistro, si è avvicinato agli agenti in evidente stato di ebbrezza e ha iniziato a ostacolarli. Il 45enne ha poi aggredito i due agenti, colpendoli con calci e pugni. Uno di loro ha riportato una lacerazione al naso, mentre il collega è stato ferito al braccio. L’aggressore è stato trovato in possesso di un portafoglio con documenti appartenenti a un’altra persona. L’uomo era stato denunciato per furto ed era già noto alle forze dell’ordine. Il 45enne è stato processato oggi con rito direttissimo ed è stato convalidato l’arresto.