Como Lake Challenger, 20 anni di grande tennis. Domenica il via alle qualificazioni

Il circolo Tennis Como ospiterà da domenica la 20esima edizione del Como Lake Challenger, torneo del circuito internazionale Atp presentato questa mattina davanti a sponsor, autorità e appassionati. Le qualificazioni prenderanno il via domenica dalle 10, il tabellone principale partirà lunedì e il tabellone di doppio martedì. Le finali sono in programma nel weekend successivo. Tra i protagonisti attesi sul lago spicca lo spagnolo Pedro Martinez, già finalista a Como nel 2023 e considerato la testa di serie numero uno del torneo. Accanto ai giocatori più esperti, la manifestazione porterà a Como alcuni tra i migliori giovani del circuito Junior mondiale, come lo svizzero Henry Bernet, numero uno al mondo nella categoria, il tedesco Max Schoenhaus e il ceco Jan Kumstat. Tra gli iscritti figura anche il tennista canturino Federico Arnaboldi, che ha ricevuto uno degli inviti per il tabellone principale. Restano ancora da assegnare le wild card della Federtennis.

La presidente del circolo, Chiara Sioli, ha parlato di un percorso di crescita legato alla dimensione turistica raggiunta da Como negli ultimi anni, un traguardo reso possibile, ha sottolineato, grazie al sostegno degli sponsor. Il sindaco Alessandro Rapinese ha espresso soddisfazione per un appuntamento che porta in città un evento sportivo di respiro internazionale. Il torneo ricorda anche la figura di Giulio Pini, il presidente che 20 anni fa diede il via al progetto. In suo onore verrà consegnato un trofeo speciale, assegnato dal presidente di Bianchi Group, Mario Pittorelli, e destinato quest’anno al medico della manifestazione, Giulio Clerici.

Non mancherà il contorno di iniziative intorno al campo. Domani, in piazza Perretta, dalle 10.30 prenderà il via il Tennis Village, con campi da mini tennis e attività pensate per avvicinare i più giovani alla racchetta. Al termine di ogni giornata di gioco il circolo ospiterà inoltre un dj set aperto al pubblico. Resta confermata anche la collaborazione con l’Unicef. I biglietti sono acquistabili online sul sito del circolo, con ingresso gratuito per gli under 12.