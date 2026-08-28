Controlli dei carabinieri a Vertemate: scoperto un lavoratore in nero. Maxi multa da 12mila euro

Maxi multa da 12mila euro a un esercente di Vertemate con Minoprio. Nelle scorse ore i carabinieri della stazione di Cermenate con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como hanno ispezionato un’attività commerciale a Vertemate con Minoprio, riscontrando violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e la presenza di un lavoratore in nero.

L’amministratore, un cittadino di origine cinese, è stato denunciato per non avere adottato le misure per il primo soccorso, l’attività è stata sospesa per “lavoro nero in misura superiore al 10% dei dipendenti”, e sono state notificate sanzioni per un totale di circa 12mila euro.

Le verifiche delle stazioni carabinieri del territorio con personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro rientrano in una più ampia attività di controllo, con particolare attenzione ai settori maggiormente esposti al rischio infortunistico, primo fra tutti quello edile.