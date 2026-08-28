Vuole i soldi, minaccia la barista e prende a calci tavole e sedie: denunciato 36enne milanese

Vuole i soldi, minaccia la barista e prende a calci tavole e sedie: denunciato per tentata rapina e per violazione del divieto di ritorno a Como un 36enne milanese. L’intervento della polizia di Stato giovedì mattina, intorno alle 8, in un bar di via Carcano dove l’uomo si era presentato pretendendo soldi dalla barista. Al rifiuto della donna, il 36enne ha dato in escandescenza e l’ha minacciata, poi è uscito e ha preso a calci l’arredo del locale.

All’arrivo degli agenti l’uomo si era già allontanato ma, grazie alle immagini delle videocamere, è stato rintracciato in piazza Cavour. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, oltre a essere stato denunciato, non potrà tornare a Como per due anni. Nel corso della notte, è stato però nuovamente fermato dalla polizia, in via Cairoli, e denunciato per violazione del divieto notificatogli soltanto poche ore prima.