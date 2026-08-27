Vetrina spaccata a badilate in via Borgo Vico a Como. Il video

Indagini dei carabinieri sull’assalto al negozio di via Borgo Vico a Como. La vetrina di un laboratorio di riparazione di telefoni e computer è stata sfondata a badilate da due uomini che avrebbero reagito con la violenza al rifiuto della richiesta di avere denaro per comprare i biglietti del treno. I due avrebbero chiesto i soldi ai muratori che stavano lavorando nel negozio e li avrebbero poi aggrediti prima di spaccare la vetrata. Il video è stato pubblicato sui social dal titolare del negozio. Le indagini sono affidate ai carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione del violento episodio.