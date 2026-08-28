Assalto al bancomat nella notte a Vertemate: ancora un’esplosione alla Bcc. Ingenti i danni

Nuovo assalto in pochi giorni alla Bcc Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù: fatto esplodere nella notte il bancomat a Vertemate con Minoprio. Martedì un episodio decisamente analogo a Carugo, in via Toti, aveva causato ingenti danni all’interno della filiale. L’esplosione, come nei giorni scorsi a Carugo, fortunatamente non ha causato incendi. Sul posto, infatti, non si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. “Il boato è stato talmente forte da essere sentito chiaramente anche a chilometri di distanza. L’importante è che non ci siano feriti, ma si è rischiato il peggio”. A dirlo è il sindaco, Riccardo Pellizzari.

L’allarme è stato lanciato dall’istituto di vigilanza che si occupa del controllo della banca. Resta da capire a quanto ammonta il bottino. Ingenti i danni, proseguono i lavori di riparazione. Il servizio dovrebbe tornare operativo tra martedì e mercoledì. Sul caso indagano i carabinieri. Nel maggio scorso, un assalto analogo era stato messo a segno alla Bcc di Fino Mornasco. Solo pochi giorni prima, i malviventi con la stessa tecnica avevano preso di mira lo sportello di Cermenate, sempre della Bcc. Anche in quei casi, ingenti i danni agli edifici.