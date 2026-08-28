Insubria, al via i Welcome Day per le matricole. Tre incontri tra Como, Varese e online

L’Università degli Studi dell’Insubria organizza tre appuntamenti di Welcome Day per accompagnare le nuove matricole nei primi passi della vita universitaria. Gli incontri sono in programma il 17 settembre a Como, il 18 settembre a Varese e il 14 ottobre online, con l’obiettivo di fornire informazioni pratiche su servizi, strumenti e opportunità messe a disposizione dall’ateneo.

A Como l’appuntamento è fissato per il 17 settembre, dalle 14.30 alle 17.30, nella sede di via Valleggio 11, aula V08. Ad aprire i lavori sarà il professor Andrea Uselli, delegato della rettrice all’Orientamento e al Placement, insieme a Flavio Saturno, dirigente dell’area Servizi agli studenti e Relazioni esterne dell’ateneo. Uselli ha spiegato che il Welcome Day è uno dei primi momenti in cui le matricole possono conoscere da vicino non solo il proprio corso di studi, ma l’università nella sua dimensione più ampia, per vivere l’esperienza universitaria “con maggiore consapevolezza fin dai primi passi”.

Durante l’incontro verranno illustrati i servizi bibliotecari, gli strumenti della piattaforma di e-learning dell’ateneo e le attività del Centro linguistico. Spazio anche al counselling psicologico, con la presentazione dello sportello di ascolto dedicato agli studenti, e a un momento pensato per suggerire i metodi di studio più efficaci nell’organizzazione degli esami. Non manca infine il confronto diretto con chi l’università la vive già da alcuni anni, attraverso una sessione di domande e risposte con studenti individuati dal Consiglio generale degli studenti.

Il calendario del Welcome Day prosegue poi il 18 settembre a Varese, nella sede di via Rossi 9, e si chiude il 14 ottobre con l’appuntamento online sulla piattaforma Teams, pensato per chi non può partecipare in presenza. L’iniziativa fa parte del percorso di orientamento dell’Insubria e arriva in vista delle immatricolazioni, aperte fino al 30 novembre. Dal primo ottobre scatta una mora compresa tra 50 e 100 euro per chi si iscrive dopo la scadenza di settembre.