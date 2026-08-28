Como, lungolago chiuso dal 3 al 12 settembre. Previsti percorsi alternativi

Al via da giovedì i lavori annunciati sul lungolago di Como, che metteranno a dura prova la viabilità comasca, soprattutto ora che le vacanze sono ormai, per i più, soltanto un lontano ricordo. Quasi dieci giorni di lavoro e inevitabili disagi alla viabilità. Un intervento necessario però per consentire la manutenzione straordinaria della tombinatura su Lungo Lario Trieste, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di piazza Cavour.

In particolare, dal 3 al 12 settembre, in piazza Cavour divieto di transito per tutte le categorie di veicoli nel tratto compreso tra Lungo Lario Trieste e Lungo Lario Trento, in entrambi i sensi di marcia. Circolazione vietata su Lungo Lario Trieste, nel tatto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Cavour, in entrambe le direzioni. L’accesso resta consentito a residenti, fornitori, clienti degli hotel e aventi diritto con posto auto privato, all’interno di cortili o garage. L’accesso e l’uscita saranno garantiti da Piazza Matteotti. Per quasi dieci giorni divieto di transito anche su Lungo Lario Trento nel tratto compreso tra Via Cairoli e Piazza Cavour, in entrambi i sensi di marcia. Anche in questo caso, fanno eccezione residenti, fornitori, clienti degli hotel e chi ha un posto auto privato. L’ingresso e l’uscita saranno consentiti dal lato di Via Cairoli.

Il Comune di Como ha predisposto quindi un percorso alternativo, con la temporanea sospensione delle limitazioni esistenti. Nel dettaglio, si potrà circolare sulle corsie riservate in via Sauro, in direzione Via Battisti, sulla stessa Via Battisti per chi si dirige verso Piazza Vittoria. Poi Piazza Vittoria in direzione Via Milano e in Via Milano in direzione Viale Giulio Cesare. Inoltre, sarà disattivato il sistema di controllo automatico degli accessi in Ztl, nello specifico la postazione di Via Rodari e quella di via Cairoli, in entrambi i sensi di marcia, con possibilità di percorrenza su Via Rodari, Piazza Roma, Via Bianchi Giovini, Piazza Cavour, Via Fontana e Via Cairoli. Percorsi alternativi necessari dal momento che gli interventi sul lungolago causeranno inevitabili disagi alla viabilità in un punto di snodo cruciale per la città e i mezzi da cantiere potrebbero ostacolare ulteriormente la circolazione.

Come messo nero su bianco nell’ordinanza comunale, se i lavori dovessero terminare in anticipo, la circolazione riprenderà immediatamente secondo le limitazioni regolarmente vigenti. Al contrario, se maltempo o problemi logistici dovessero prolungare il cantiere, la chiusura del lungolago potrebbe durare più del previsto e l’ordinanza dovrà essere rinnovata. Si spera, quindi, che il meteo sia clemente e che la viabilità – seppur modificata – non causi troppi disagi ai residenti e a chi a Como si sposta per studio o lavoro.