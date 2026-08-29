Como, ufficiale l’arrivo del centrocampista Ricci

Il Como 1907 ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista italiano Samuele Ricci in prestito fino al termine della stagione 2026-2027 con opzione, dal Milan. A 25 anni conta già oltre 200 presenze da professionista e ha vestito la maglia della Nazionale Maggiore italiana in diverse occasioni. Il nuovo acquisto farà parte della squadra che affronterà la trasferta di domani allo stadio Maradona di Napoli.

L’allenatore del Como 1907 Cesc Fàbregas, ha dichiarato: ”Samuele è un giocatore che conosciamo bene. Ha grande qualità tecnica, intelligenza e capacità di gestire il pallone. Sono convinto che le sue caratteristiche si sposino bene con il nostro modo di giocare e che possa darci molto. Siamo felici di averlo con noi e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme”.

“Sono felice di essere qui, le impressioni sono state ottime sin da subito – ha spiegato Ricci – Mi è piaciuto molto il progetto che mi ha presentato la società e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e della squadra per cominciare questa nuova esperienza”.