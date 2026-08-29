Controlli della polizia locale in piazza Matteotti, discussione accesa, coinvolto un “buttadentro”

Intervento della polizia locale nel pomeriggio di oggi a Como, tra piazza Matteotti e il molo di Sant’Agostino. Durante un controllo degli agenti, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe nata un’accesa discussione tra gli operatori e un addetto di un’agenzia turistica, uno dei cosiddetti buttadentro. L’uomo sembra fosse stato controllato e gli agenti nella zona stavano facendo sequestri e multe. Il diverbio sarebbe degenerato e sarebbe nata una sorta di colluttazione. L’operatore della società turistica, un 21enne, avrebbe detto di essere stato colpito e ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Riscontrati sembra solo lievi traumi dopo l’intervento del personale del 118. Presenti anche gli agenti della polizia di Stato, a loro volta impegnati nei controlli in zona. Accertamenti per ricostruire esattamente quanto accaduto e valutare eventuali provvedimenti.