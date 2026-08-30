Grande Como allo stadio Maradona: vittoria per 2-1 con reti di Baturina e Douvikas

Un grande Como espugna lo stadio Maradona, conquista la prima vittoria della sua stagione e rende amaro l’esordio di Max Allegri davanti ai suoi nuovi tifosi. Con la vittoria per 2-1 contro il Napoli dai lariani giunge un chiaro messaggio al campionato e a tutte le contendenti per le parte alta della classifica.

I biancoblù hanno costruito la loro vittoria nel primo tempo, mentre nel secondo hanno gestito, pur soffrendo in qualche frangente.

La squadra di Cesc Fabregas è passata in vantaggio con Baturina al 16′. Traversone basso di Assane Diao al centro per il croato che ha concluso con un rasoterra alle spalle di Meret.

Il pari del Napoli è giunto al 29′ con una girata di Rasmus Hojlund, ma l’uno a uno è durato solo quattro minuti perché il Como ha trovato il nuovo vantaggio con Douvikas. Errore in uscita dei padroni di casa con Anguissa che ha regalato palla al Como, sulla pressione di Luis Milla la sfera è arrivata al bomber greco che con freddezza ha infilato il portiere della squadra partenopea.

Nella ripresa il Napoli ha sfiorato più volte il pari, fino a segnare in pieno recupero con Lobotka su sponda di Lucca, ma il centravanti azzurro era in posizione di fuorigioco al momento del passaggio e la rete è stata giustamente annullata.



Alla fine gran festa per la squadra e per i tifosi che hanno affrontato la trasferta di fine agosto in Campania.

Dopo il pareggio di Udine all’esordio, con questi tre punti i lariani sono saliti a quota quattro in classifica, con alle spalle lo stesso Napoli, fermo a quota tre.

Nel prossimo turno il Como sarà ospite del Genoa, venerdì 4 settembre alle 20.45. L’esordio casalingo in serie A sarà lunedì 14 settembre alle 18.30 con la sfida contro il Parma.

In mezzo, giovedì 10 settembre alle 21 al Sinigaglia, la gara contro il Lipsia, “prima” di Champions League.