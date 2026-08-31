Al volante in evidente stato di ebbrezza, bloccato dai carabinieri

Contro le “stragi del sabato sera” i carabinieri della compagnia di Menaggio hanno svolto una serie di controlli. La notte del 30 agosto a Griante hanno fermato un 45enne residente a Plesio, mentre si trovava alla guida della propria auto in evidente stato di ebbrezza. L’etilometro indicava un valore di 1,43 g/l, quasi tre volte il consentito. Al termine delle verifiche, il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata. Nella tarda serata di sabato a Sorico i militari hanno fermato un 31enne di Casatenovo (provincia di Lecco), trovato in possesso di circa mezzo grammo di hashish. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e il 31enne è stato segnalato alla competente autorità amministrativa.