Cercatori di funghi: scivolate e perdita di orientamento sono le principali richieste d’aiuto

Prudenza e preparazione valgono anche nel bosco quando si va in cerca di funghi: negli ultimi giorni, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico lombardo hanno già effettuato interventi di soccorso che hanno coinvolto persone impegnate in questo tipo di attività. La “scivolata” è una delle cause più frequenti di richiesta di soccorso, insieme con la perdita di orientamento. Tra le raccomandazioni: valutare bene le proprie condizioni fisiche e scegliere percorsi adeguati alle proprie capacità. Per l’equipaggiamento, sono consigliati gli scarponi con una buona aderenza e sostegno della caviglia, pantaloni lunghi, abbigliamento adatto alla stagione e alla zona, colorato e ben visibile anche da lontano. Un’altra raccomandazione è quella di controllare sempre le previsioni meteorologiche prima di partire e dare sempre indicazioni precise su dove si sta andando, comunicando eventuali variazioni. Fondamentale, infine, controllare di avere acqua, cibo, una pila frontale e una batteria di scorta (powerbank) per il telefonino. In caso di necessità chiamare il numero unico di emergenza 112.