A Como arrivano quattro nuovi autovelox fissi: ecco dove

Arrivano quattro autovelox fissi a Como. Con una determina firmata dal comandante della Polizia Locale, Vincenzo Aiello, il Comune noleggia quattro postazioni di autovelox da installare in altrettanti punti critici della città: via Napoleona direzione sud (quindi in salita), via Pasquale Paoli in direzione centro, via Varesina in direzione centro e via Canturina in direzione Como.

Il Comune si è rivolto con procedura di affidamento diretto alla Project Automation Spa di Monza, che si è aggiudicata la commessa per un importo di 170mila euro. I quattro autovelox verranno noleggiati alla polizia locale di Como per 20 mesi.

I dispositivi installati saranno identificati dalla sigla K53800_SPEED e sono stati approvati e omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.