Sant’Abbondio, il programma di oggi. Dal mercato di Coldiretti alla messa delle 17

A Como oggi si vive la giornata più attesa per Sant’Abbondio, patrono della città, nell’ultimo giorno della fiera a lui dedicata. Gli appuntamenti si susseguono tra Porta Torre, via Regina Teodolinda e il Duomo, dove alle 17 è in programma la messa solenne.

Negli spazi di via Regina Teodolinda, intanto, l’apertura di oggi è riservata solo al pranzo, dalle 11 alle 15, tra ristorante tipico e street food. Il ristorante, gestito dai volontari dell’associazione Pesi Massimi Aps insieme ai Pescatori di Como Alpha, propone gli ultimi piatti della tradizione lariana. A mezzogiorno si aggiunge l’esibizione del Corpo musicale di Rebbio, tra le realtà bandistiche più radicate a Como, che accompagna con la musica gli ultimi appuntamenti della giornata. Nello stesso spazio si trovano anche un’area ludica con i gonfiabili per i più piccoli e lo stand della Croce Azzurra, presente lungo tutta la fiera per l’assistenza sanitaria.

Sempre nella zona della fiera è visitabile la mostra “Como, vecchie immagini”, curata dalla Società Archeologica Comense nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, un percorso fotografico che ripercorre il volto della città nei decenni passati.

A Porta Torre prosegue il mercato di Campagna Amica organizzato da Coldiretti Como Lecco, con i produttori del territorio pronti a raccontare al pubblico le proprie coltivazioni. Il bilancio dell’iniziativa è stato tracciato proprio in queste ore dal direttore della federazione, Luciano Salvadori.

Per la giornata patronale la Pinacoteca civica e il Tempio Voltiano aprono gratuitamente a tutti i visitatori. Restano invece a pagamento le esposizioni con i capolavori arrivati dalla Tate Gallery di Londra, allestite tra Pinacoteca, Broletto e San Pietro in Atrio, tra le mostre più seguite dell’estate comasca. In Pinacoteca è visitabile anche la mostra di acquerelli dedicata a Como e firmata da tre artisti comaschi, tra pittura e ricordo del paesaggio lariano.

Alla giornata si aggiungono anche gli auguri della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, comasca, che ha rivolto un pensiero a Como. “Con affetto, buon Sant’Abbondio a tutti”, ha scritto nel suo messaggio.

In basilica le celebrazioni sono iniziate stamattina alle 8.30 con le lodi mattutine, seguite alle 10.30 dalla messa della solennità. L’appuntamento più atteso, però, arriva nel pomeriggio, quando alle 17, non in basilica ma in Duomo, è in programma la messa solenne presieduta dal cardinale Cantoni, che Etv trasmetterà in diretta per permettere anche a chi non potrà essere presente di seguire il momento più sentito della giornata. La celebrazione rientra nel programma di funzioni liturgiche organizzato dalla Diocesi di Como per la festività del patrono, che ogni anno richiama in Duomo fedeli da tutta la provincia e non solo.