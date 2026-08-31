Cantù: tenta di rubare un’auto dalla concessionaria, 28enne arrestato dai carabinieri

Stava cercando di rubare un’auto da una concessionaria ma è stato scoperto. Ieri sera i militari di Cantù hanno arrestato in flagranza di reato, un 28enne di origine salvadoregna, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. L’uomo è stato inoltre denunciato per possesso di chiavi alterate e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di controllo e prevenzione, una volta arrivati via Papa Giovanni XXIII a Cantù, nelle vicinanze di una concessionaria di automobili, hanno notato un uomo che armeggiava all’interno dell’abitacolo di uno dei veicoli esposti per la vendita. I carabinieri si sono avvicinati, sorprendendolo mentre stava tentando di manomettere il sistema di accensione della vettura. Alla vista dei militari, il 28enne è sceso velocemente dal veicolo e ha tentato di fuggire, ma è stato rapidamente raggiunto e arrestato.