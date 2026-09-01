Como Lake Challenger, crollo dei tennisti italiani

Crollo italiano al Como Lake Challenger di tennis. Nella giornata di oggi, che chiudeva il primo turno del torneo lariano, sono stati ben cinque i giocatori azzurri sconfitti contro uno solo che ha passato il turno, Martin Manzano, tra l’altro nel derby contro Fausto Tabacco.

Per tutti gli altri solo delusioni, con i ko di Stefano Napolitano (ritirato dopo soli tre giochi), Francesco Forti (contro il britannico Clarke), Raul Brancaccio contro il croato Ajdukovic (già finalista a Como) e pure Lorenzo Carboni contro la testa di serie numero 2 Pedro Martinez.



Gli ottavi di finale, che scatteranno nella giornata di domani con le prime quattro sfide, vedranno dunque in campo solo due tennisti italiani, il già citato Martin Manzano contro Ajdukovic, e il giocatore di casa Federico Arnaboldi contro il peruviano Varillas.



Tornando alle sfide di oggi dell’evento Atp, faceva il suo ritorno al Tennis Como il brasiliano Thiago Seyboth Wild, vincitore nel 2023. Il giocatore sudamericano, già nei primi sessanta al mondo, ha superato senza troppa fatica il ceco Krumich. Buone impressioni poi dai giovani, ovvero dal 20enne svizzero Feldbausch (6-3, 6-2 al cileno Soto), dal bosniaco Nedic in arrivo dalle qualificazioni (che nella sfida tra ventunenni ha eliminato la prima testa di serie, il greco Sakellaridis) e infine dal giovanissimo Henry Bernet, numero 1 al mondo Junior nel 2025, che nei pochi giochi disputati contro Napolitano prima del ritiro dell’azzurro ha comunque fatto vedere un servizio e un diritto di primo livello.



Domani come detto si torna in campo con le prime quattro sfide degli ottavi. Ad aprire alle 11 sarà la testa di serie numero 3, Gonzalo Bueno (22 anni, dal Perù) contro il diciannovenne tedesco Schoenhaus. Poi in campo ancora Bernet contro il croato Dodig, Seyboth Wild contro Gombos (non prima delle 16) e infine Arnaboldi contro Varillas.