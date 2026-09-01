Il cardinale Cantoni compie 76 anni. Ultimi mesi da vescovo, guiderà la Diocesi fino a Natale

Un compleanno importante per il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni. Nato il 1° settembre del 1950, spegne 76 candeline e si avvia a guidare la diocesi per gli ultimi mesi. Il suo mandato si concluderà, infatti, a Natale.

Lo ha ricordato anche nel giorno di Sant’Abbondio, nel suo ultimo pontificale da vescovo. Durante le celebrazioni del Santo Patrono ha pronunciato il suo decimo messaggio alla città, ha esortato i fedeli a mettere da parte l’aggressività che troppo spesso caratterizza la società, “perchè genera solamente violenze non più fisiche, ma verbali, digitali, che schiacciano le persone”.

Era stato lo stesso cardinale lo scorso 2 aprile in occasione della messa Crismale ad aggiornare la comunità. “Dopo l’anno di prolungamento del mio servizio episcopale a Como, accolgo volentieri la conclusione del mio mandato con il compiersi del 76esimo anno di età. A questo riguardo – aveva detto – ho consultato direttamente il Santo Padre, il quale, come ha fatto in precedenza con altri vescovi, in attesa della nomina di un successore, mi ha chiesto di accompagnare la Diocesi ancora per qualche mese, almeno fino a Natale, al fine di evitare una situazione di stallo e di incertezza. Ho accolto in obbedienza questo orientamento – aveva spiegato – nella speranza di trovare in voi, sacerdoti e diaconi, nelle persone di vita consacrata, come nei fedeli laici, una collaborazione concreta per programmare insieme un nuovo periodo pastorale, almeno negli appuntamenti e nelle scelte ordinarie tradizionali, così che il nuovo Pastore si inserisca nel solco ordinario, finora tracciato”.

Come noto, infatti, al 75esimo anno di età i vescovi sono tenuti a presentare la rinuncia al proprio ufficio al Papa come stabilito dal codice di diritto canonico. Lo scorso anno Leone XIV – da pochi mesi pontefice – aveva concesso una proroga di un anno. Poi la decisione di traghettare la dicesi fino a Natale.

Un vescovo nato sulle rive del Lario a Lenno, dopo aver frequentato il Collegio Gallio di Como è entrato nel Seminario cittadino per intraprendere i corsi di Teologia. Il 28 giugno 1975 ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale, don Oscar così ancora oggi molti lo chiamano. Il 4 ottobre 2016 il Santo Padre Francesco lo ha nominato vescovo della diocesi di Como. Fu sempre Francesco a crearlo cardinale nel Concistoro del 27 agosto 2022. Nel 2025 ha partecipato al conclave che ha portato all’elezione di Prevost.

Il 1° settembre, giorno del compleanno del vescovo Cantoni, ricorre la giornata in cui la diocesi celebra la memoria liturgica dei Santi Vescovi di Como.