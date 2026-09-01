Il Como chiude il mercato con l’arrivo del portiere Robert Sánchez

In chiusura di mercato il Como ha annunciato l’ingaggio del portiere spagnolo Robert Sánchez, che arriva sulle rive del Lario in prestito dal Chelsea fino al termine della stagione 2026.2027.

Nato nel 1997, Robert Sánchez è cresciuto nel settore giovanile del Levante, poi ha militato con Brighton & Hove Albion, Forest Green Rovers e Rochdale. Nell’agosto 2023, Sánchez è passato al Chelsea, in un’esperienza che lo vedrà anche collezionare sei presenze e il premio “Golden Glove” al Fifa Club World Cup vinto dalla squadra inglese nel 2025.

Con oltre 170 presenze in carriera in Premier League e due presenze, Sánchez ha anche rappresentato la Nazionale maggiore spagnola, facendo parte della rosa che ha disputato Euro 2020 e la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

L’allenatore del Como 1907 Cesc Fàbregas, ha detto: “Robert porta esperienza ai massimi livelli e qualità che si adattano perfettamente al nostro modo di giocare. È un portiere forte e di grande presenza, ma è anche molto sicuro nella gestione del pallone e può aiutarci a costruire il gioco dalla difesa. Siamo molto felici di dargli il benvenuto a Como”

Sul suo arrivo a Como, Robert Sánchez ha commentato: “Sono molto contento, l’accoglienza è stata fantastica. Sono felice di essere qui, farò del mio meglio per aiutare questa squadra a migliorare, non vedo l’ora di iniziare”.