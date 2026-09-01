Semaforo intelligente di Blevio, in corso la riparazione

Strettoia di Blevio: è in corso la riparazione del semaforo intelligente che regola il traffico nel restringimento posto sulla strada Lariana. L’impianto si è guastato nella prima parte di agosto. Nel pomeriggio di oggi è attesa la riattivazione.

Immancabili, in queste settimane di stop forzato, i disagi per gli automobilisti.

Il semaforo, quando funziona a pieno regime, è in grado di adattarsi in tempo reale alle condizioni del traffico, rileva il flusso di veicoli e pedoni e regola di conseguenza i tempi di verde e rosso. Fondamentale, quindi, in una strada come la Lariana dove la viabilità è spesso compromessa, a causa delle numerose strettoie.