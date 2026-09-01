Controlli contro il caporalato nel settore agricolo: attività sospesa e multe per 20mila euro

20mila euro di multe e attività sospesa per un’azienda agricola dell’erbese. E’ il bilancio dell’attività dei carabinieri della stazione di Pognana Lario assieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro nell’ambito di uno specifico servizio, nella giornata di ieri, finalizzato al contrasto del fenomeno del caporalato nel settore.

A parziale conclusione degli accertamenti, è stata denunciata la 52enne legale rappresentante dell’azienda, per violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e irregolarità dell’occupazione.

Nel corso dell’ispezione, i carabinieri hanno accertato la mancata formazione di un lavoratore e l’impiego di un dipendente senza la preventiva verifica della prevista idoneità sanitaria.

È stata inoltre accertata la presenza di un lavoratore extracomunitario, sprovvisto del previsto permesso di soggiorno. L’uomo dovrà presentarsi all’Ufficio Immigrazione della Questura di Como per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

Dopo i controlli è stato quindi adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e sono state disposte ammende e sanzioni amministrative per un importo complessivo di 20.000 euro.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Como conferma il costante impegno nel contrasto al lavoro irregolare; l’ attività proseguirà anche nei prossimi mesi.