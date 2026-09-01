Il Novocomum apre di sera. Sabato 5 e 19 settembre visite guidate con il pronipote di Terragni

Il Novocomum di Como, capolavoro giovanile di Giuseppe Terragni, apre le porte in orario serale per due appuntamenti speciali, sabato 5 e sabato 19 settembre, alle 21. A guidare le visite sarà Attilio Terragni, architetto e pronipote di Giuseppe Terragni, oggi direttore dell’Archivio Terragni, che affiancherà alle osservazioni architettoniche anche ricordi personali legati all’opera del celebre progettista comasco. L’iniziativa, in viale Giuseppe Sinigaglia, permette di vivere gli spazi dell’edificio in un’atmosfera diversa da quella delle visite diurne. Il percorso si chiude negli ambienti dell’Archivio Terragni, dove sono conservati documenti originali, disegni storici e alcune opere di giovani artisti comaschi. La visita guidata ha un costo di 15 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni, mentre l’ingresso è gratuito fino ai 5 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito di Slow Lake Como.