Lariana, al via i lavori stradali per 4 milioni di euro. Fermi: “Al centro la sicurezza dei pedoni”

Marciapiedi nuovi, barriere a norma e ponti consolidati, prende il via oggi il piano da 4 milioni di euro per la sicurezza della Lariana, tra Faggeto Lario e Bellagio. L’assessore regionale a Università, ricerca e innovazione, Alessandro Fermi, ha presentato oggi gli interventi di messa in sicurezza della Sp 583, la strada che collega Como a Bellagio passando per il ramo orientale del lago. Il progetto, finanziato da Regione Lombardia, coinvolge i territori di Faggeto Lario, Pognana Lario, Lezzeno e Bellagio e punta soprattutto a proteggere pedoni e motociclisti lungo uno dei tratti più frequentati della provincia di Como.

I lavori prevedono innanzitutto la sostituzione delle barriere più datate con protezioni a norma, pensate anche per la sicurezza di chi viaggia in moto. Sono previsti inoltre nuovi marciapiedi rialzati, così da separare il percorso pedonale dal traffico delle auto, e il consolidamento di alcuni ponti lungo il tracciato, tra cui quello vicino al celebre Ponte del Diavolo, a Lezzeno. Interessato dai lavori anche il ponte in località Quarzano, a Pognana Lario, che verrà allargato proprio per migliorare la sicurezza del passaggio.

Durante il sopralluogo Fermi ha sottolineato il valore dell’operazione. “La messa in sicurezza della Lariana è un obiettivo importante per garantire collegamenti più sicuri e tutelare chi ogni giorno percorre questa strada” ha detto l’assessore, ricordando che l’attenzione va soprattutto ai pedoni, tra gli utenti più esposti ai rischi della circolazione. Alla presentazione ha preso parte anche il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni locali.

Il sopralluogo si è svolto dunque in più tappe nell’arco della mattinata, toccando tutti i comuni coinvolti, da Faggeto Lario fino a Bellagio. A illustrare gli aspetti operativi del cantiere è stata la Due T gestioni e costruzioni, l’impresa che si è aggiudicata l’appalto e che nei prossimi mesi seguirà la realizzazione dei lavori lungo l’intero tracciato della Lariana.