Lavori sul lungolago, viabilità in ginocchio: dieci giorni di caos a Como

Viabilità cittadina in tilt. Questa mattina a Como era praticamente impossibile muoversi. Non in macchina, almeno.

Il traffico della città è rimasto completamente bloccato dalla chiusura del lungolago, per una serie di lavori programmati dal 3 al 12 settembre.

Lavori che hanno messo, e metteranno, dura prova la viabilità della convalle in un fase in cui, dopo le vacanze estive, le attività sono in piena ripresa. Dieci giorni in cui la pazienza degli automobilisti, e non soltanto, sarà messa a dura prova.

Un intervento necessario per consentire la manutenzione straordinaria della tombinatura su Lungo Lario Trieste, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di piazza Cavour.

Le scuole non sono ancora ricominciate ma la città si è ripopolata, e il cantiere sul lungolago – che spezza il flusso del traffico lungo il “girone” – ha mandato bloccato la circolazione di Como. Non solo: chi abita sulla sponda orientale del lago lamenta code di oltre un’ora sulla Lariana, la provinciale che corre lungo la riva del lago e porta a Bellagio. Problemi anche per chi ha il pass e si deve muovere nella zona a traffico limitato del centro storico. Ovviamente anche le corse dei mezzi pubblici sono state variate in funzione di questo provvedimento.

Ma le ripercussioni, inevitabilmente, sono state in tutta la città, anche nelle strade non in prossimità del lungolago, con code e rallentamenti per l’inevitabile aumento del flusso di mezzi.

Un caos che è destinato a proseguire anche nei prossimi giorni, compreso giovedì 10 settembre, quando è in calendario un evento di grande rilevanza come la “prima” del Como in Champions League, con lo stadio Sinigaglia “tutto esaurito” per la partita contro il Lipsia, fissata comunque in un orario serale, le 21.

Il provvedimento, lo ricordiamo, prevede infatti fino al 12 settembre, in piazza Cavour divieto di transito per tutte le categorie di veicoli nel tratto compreso tra Lungo Lario Trieste e Lungo Lario Trento, in entrambi i sensi di marcia.

Circolazione vietata su Lungo Lario Trieste, nel tatto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Cavour, in entrambe le direzioni.

L’accesso resta consentito a residenti, fornitori, clienti degli hotel e aventi diritto con posto auto privato, all’interno di cortili o garage. L’accesso e l’uscita vengono garantiti da Piazza Matteotti.

Per questi giorni divieto di transito anche su Lungo Lario Trento nel tratto compreso tra Via Cairoli e Piazza Cavour, in entrambi i sensi di marcia. Anche in questo caso, fanno eccezione residenti, fornitori, clienti degli hotel e chi ha un posto auto privato.

L’ingresso e l’uscita sono consentiti dal lato di Via Cairoli.