Tragedia nelle acque del lago di Como: giovane turista muore a Nesso

Tragedia questa mattina a Nesso, in località Careno, dove un giovane turista è morto nelle acque del lago di Como.
Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è stato lanciato dalla compagna che ha notato l’uomo in difficoltà in acqua per poi vederlo scomparire nelle acque del Lario.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, le unità navali della Guardia Costiera e il personale del 118.
Il corpo è stato individuato, sono in corso le operazioni di recupero.