Tragedia nelle acque del lago di Como: giovane turista muore a Nesso

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Tragedia questa mattina a Nesso, in località Careno, dove un giovane turista è morto  nelle acque del lago di Como.

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è stato lanciato dalla compagna che ha notato l’uomo in difficoltà in acqua per poi vederlo scomparire nelle acque del Lario.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, le unità navali della Guardia Costiera e il personale del 118.

Il corpo è stato individuato, sono in corso le operazioni di recupero.