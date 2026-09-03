Treni, mattinata di ritardi tra Saronno e Como. Un furto di cavi di rame ha bloccato la linea

Treni fermi e nervi tesi questa mattina sulla linea Saronno-Como. A bloccare la circolazione un furto di cavi di rame avvenuto nella notte a Fino Mornasco, in provincia di Como, che ha reso impossibile il passaggio dei convogli fin dalle prime ore, proprio nella fascia oraria più delicata per chi si sposta verso il lavoro o gli istituti scolastici. Ferrovienord ha dunque interrotto il servizio nel tratto tra Saronno e Fino Mornasco, con ripercussioni soprattutto nella parte meridionale della linea, più vicina al confine con il Varesotto, e la situazione ha provocato cancellazioni e variazioni sull’intero programma dei treni lungo la tratta. I cavi sottratti servono infatti a garantire il funzionamento dei segnali lungo i binari, dunque la loro sparizione ha conseguenze dirette anche sulla sicurezza della circolazione, oltre che sui tempi di viaggio.

Per limitare i disagi ai viaggiatori, l’azienda ferroviaria ha attivato un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco. Il primo mezzo è partito alle 6:35 dalla stazione di Saronno, in direzione della città lariana, e per tutta la mattinata ha garantito i collegamenti ai pendolari rimasti senza treno. Nel tratto tra Fino Mornasco e Como Nord Lago, invece, i treni hanno continuato a circolare, seppure con ritardi legati alla situazione. Nel corso della mattinata la circolazione tra Saronno e Fino Mornasco è tornata in modo graduale verso la normalità, con ritardi medi attorno ai 30 minuti, dunque il servizio bus è rimasto attivo fino alle 10, orario in cui i primi treni hanno ripreso a percorrere l’intera tratta, anche se a velocità ridotta.

Chi doveva raggiungere Milano ha potuto contare sulla linea S11, non coinvolta dai disagi e rimasta regolare per tutta la mattinata: Ferrovienord l’ha indicata come percorso alternativo proprio per questo. Anche i treni tra Fino Mornasco e Como Nord Lago, come detto, hanno continuato a funzionare pur con qualche ritardo, garantendo comunque i collegamenti verso il capoluogo lariano. I passeggeri possono inoltre verificare l’andamento della circolazione in tempo reale tramite l’app e il sito ufficiale della società.