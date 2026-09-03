Lungolago di Como chiuso, traffico in tilt in città e sulla Lariana

Questa mattina a Como non ci si muove. Non in macchina, almeno: il traffico della città è completamente bloccato dalla chiusura del lungolago, per una serie di lavori programmati dal 3 al 12 settembre (ne avevamo parlato qui).

Le scuole non sono ancora ricominciate ma la città si è ripopolata, e il cantiere sul lungolago – che spezza il flusso del traffico lungo il “girone” – ha mandato in tilt la viabilità di Como. Non solo: chi abita sulla sponda orientale del lago lamenta code di oltre un’ora sulla Lariana, la provinciale che corre lungo la riva del lago e porta a Bellagio.