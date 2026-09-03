Lariani da Oscar: Fabregas, Nico Paz e Liberali trionfano al Gran Galà del Calcio

Serata indimenticabile per il Como a Milano al Gran Galà del calcio. All’evento organizzato dall’Associazione italiana calciatori e dalla Lega Calcio tre lariani sono stati premiati per quanto hanno fatto nella stagione 2025-2026.

Un riconoscimento che vale doppio, visto che sono stati votati dai loro colleghi.



Mister Cesc Fabregas è stato eletto migliore allenatore e ha ricevuto il trofeo da Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia. “Vogliamo provare a crescere ancora – ha detto il mister biancoblù – Abbiamo scritto la storia con ragazzi giovanissimi”. Mancini, dal canto suo, si è detto soddisfatto per l’inserimento nella rosa del Como di giocatori italiani, a partire dai due nel giro della Nazionale, Ricci e Kean.



Nico Paz è stato inserito nell’undici ideale ed è stato premiato come migliore giovane dello scorso torneo di serie A. Sul palco ha ricevuto i complimenti da Fabio Capello, che si è detto sorpreso per il fatto che il Real Madrid non abbia acquistato il talentuoso giocatore argentino.



Trofeo a Mattia Liberali, acquisto del Como nell’ultimo mercato, quale migliore giovane della serie B 2025-2026, in cui ha vestito la divisa del Catanzaro.

Mattia Liberali (foto Roberto Colombo)