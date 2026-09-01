Valle Intelvi, lavori sulla strada tra San Fedele, Blessagno e Pigra

Prende il via mercoledì 2 settembre il cantiere per la sicurezza stradale sulla SP 13 della Valle d’Intelvi, la strada che collega San Fedele e Blessagno verso Pigra. I lavori riguardano la messa in sicurezza del ciglio di valle in alcuni tratti nel Comune di Centro Valle Intelvi. Per consentire l’esecuzione delle opere sarà istituito il senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico di cantiere, dal 2 settembre al 2 ottobre, dalle 8.30 alle 17.30 nei giorni feriali, con esclusione di sabato e domenica. L’intervento, finanziato dalla Provincia di Como nell’ambito della manutenzione straordinaria della rete viaria, riguarda complessivamente circa 300 metri di strada e prevede la realizzazione di nuovi tratti di guardrail e, dove necessario, di un nuovo cordolo in cemento armato, per migliorare le condizioni di sicurezza della carreggiata e del ciglio stradale.