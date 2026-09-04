Incidente nella notte sulla statale Regina a Ossuccio, auto distrutta e due feriti

Serio incidente nella notte a Ossuccio, nel comune di Tremezzina, sulla statale Regina. Poco dopo mezzanotte e mezza una jeep con a bordo due persone, un 27enne e una 21enne, è uscita di strada andando a sbattere contro una recinzione.

La richiesta di soccorso è scattata in codice rosso per i due occupanti poi trasferiti in ambulanza, in codice giallo, all’ospedale di Gravedona. Non risultano altri mezzi coinvolti. Dinamica ancora in corso di chiarimento da parte dei carabinieri. Necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco per estrarre le due persone dal veicolo e per mettere in sicurezza la strada. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa.