Cantante erbese scomparsa nel 2022 nel Rodigino, 24 reperti verranno analizzati dai Ris

Sono iniziate oggi le operazioni tecniche nel laboratorio di biologia del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Parma, nell’ambito del procedimento relativo a Greta Spreafico, scomparsa il 4 giugno 2022 da Porto Tolle (Rovigo). La cantante 53enne di Erba si trovava lì per vendere la casa del nonno a un cugino e il perfezionamento dell’acquisto era previsto per il 6 giugno 2022. Il materiale biologico oggetto d’indagine comprende 12 mozziconi di sigaretta già disponibili, 9 tamponi precedentemente acquisiti dai carabinieri di Rovigo su bottiglie di birra, tre ulteriori tamponi effettuati oggi su due bottiglie d’acqua e una bottiglia di birra. Gli indagati sono sempre l’ex fidanzato della donna e un giardiniere di Porto Tolle amico di Greta.