Scuole, disabili e lungolago, anche Svolta Civica chiede le dimissioni dell’assessore Roperto

Gestione delle scuole di Como e “Caso Corridoni”, via del Dos e lungolago, Svolta Civica si unisce alle richieste di dimissioni dell’assessore Nicoletta Roperto già avanzate nelle scorse ore dal Pd.

“Cosa fa l’assessore ai Servizi sociali mentre Rapinese chiude scuole, sfratta i disabili dall’unica piscina che avevano e boccia le richieste di abbattere le barriere architettoniche sul nuovo Lungolago? Nulla, nemmeno una parola: vota e ritira lo stipendio a fine mese.

Si dimetta e lasci il posto ha chi ha il coraggio di difendere i diritti dei più deboli”.

Così si legge nella nota firmata dal consigliere comunale Vittorio Nessi.