Regina chiusa tra Argegno e Colonno il 9 e 10 settembre

Pesanti disagi in vista per chi abita sulla sponda occidentale del Lago di Como.

Per svuotare la barriera paramassi tra i Comuni di Argegno e Colonno, riempita dai sassi che si sono staccati per il maltempo di luglio e agosto, Anas ha programmato un intervento nelle giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 settembre 2026.

Verrà quindi chiusura al traffico la statale Regina nel tratto compreso tra il km 17+800 (Comune di Argegno) e il km 20+200 circa (Comune di Colonno), nelle giornate di mercoledì 9 settembre 2026 e giovedì 10 settembre 2026, dalle ore 9 alle ore 18.

È prevista una finestra di riapertura della strada, tra le ore 12 e le ore 13, con circolazione regolata a senso unico alternato.

Sarà garantito, comunque, il passaggio dei mezzi di soccorso,.

Il percorso alternativo è individuato lungo la Val d’Intelvi percorrendo da Argegno le Provinciali 13 e 14 fino a Porlezza e viceversa.