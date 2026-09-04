Il palinsesto autunnale di Etv: la nuova programmazione da lunedì 7 settembre

Un menù sempre più ricco per la nuova stagione di Espansione Tv, che scatta lunedì 7 settembre con notizie, approfondimenti, dirette e attualità, da mattina a sera.

Accanto ai sei appuntamenti quotidiani con il telegiornale, alle 7.15, alle 12.30, alle 14, alle 19.30, alle 21 e alle 22.30, si aggiungeranno i programmi di approfondimento.

Si parte alle 10.30 dal lunedì al venerdì con Etg+Today, la finestra sulla Lombardia: in diretta, le principali notizie del giorno mentre una troupe raccoglierà ogni mattina le voci di ospiti e cittadini da una località diversa della regione.

Sempre dal 7 settembre, ritorna “Angoli”, il programma preserale in onda alle 19, condotto da Dolores Longhi. Al centro temi di attualità, economia, costume e società.

Confermati poi i programmi serali con uno spostamento nella programmazione. Il Barbiere anticipa al lunedì sera, mentre Etg+Salute sarà in onda di martedì.

A partire da lunedì, quindi, torna “Il Barbiere”, con ampio spazio dedicato al Como, protagonista in serie A e in Champions. In studio Nicole Gomena e Mariella Petagine, con collegamenti in diretta dai club lombardi dei tifosi affidati a Isabella Mazzia.

Al martedì sarà la volta di Etg+Salute, con il dottor Mario Guidotti che risponderà in diretta alle domande di Michela Vitale e dei telespettatori.

Mercoledì dopo le 20, torna “Border – Storie di confine”, programma di approfondimento sulle tematiche di frontiera tra Italia e Svizzera e sui lavoratori frontalieri condotto da Anna Campaniello.

Venerdì telefoni aperti e filo diretto con il primo cittadino di Como Alessandro Rapinese a “Etg+Sindaco”, in onda dopo il tg, alle 20. Nella stessa serata alle 21.20 spazio alla politica e all’attualità con il talk show “Nessun Dorma”, condotto da Andrea Bambace.

Ma l’autunno si farà ancora più ricco. La domenica alle 15, torneranno la musica e il divertimento con “Aspettando Super Liscio” e “Super Liscio”, con le più famose orchestre italiane che si esibiranno davanti alle telecamere di Etv.

Alla sera alle 20 “Il valore aggiunto”, lo spazio dedicato alle associazioni di disabilità e inclusione condotto da Asia Angaroni e realizzato in collaborazione con il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Confermato anche il cammino per l’Italia di “Zona Verde”, alla scoperta dei sapori, del mondo agricolo e delle perle nascoste del Paese, con esclusivi itinerari turistici e gustose ricette.

Sempre molto seguita poi la santa messa del mattino con due appuntamenti ogni giorno alle 7.45 e alle 9.15, e la domenica mattina alle 10.

A tutto questo si aggiunge “SuperTube”, il meglio della rete in tv, “Presa Diretta”, in onda ogni giorno dopo il tg delle 12.30 con immagini provenienti da tutto il mondo. E alle 20, dopo il telegiornale, le rubriche “Mememe”, una selezione dei più divertenti meme, “Salva un amico”, trasmissione realizzata in collaborazione con Enpa Lombardia e dedicata agli animali in cerca di una famiglia.

Queste le conferme, ma la redazione sta lavorando ad una serie di importanti novità che entreranno nel palinsesto a partire dal mese di ottobre.