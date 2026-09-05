Anzano del Parco: principio d’incendio al centro commerciale, intervengono i vigili del fuoco

Ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco oggi al centro commerciale di Anzano del Parco. Principio d’incendio nella rosticceria, ancora da capire le cause. Preoccupazione per due uomini di 35 e 57 anni. Dopo le prime cure per uno di loro si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Erba per accertamenti, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Il Comune ha diramato un avviso alla cittadinanza spiegando che il centro commerciale era temporaneamente inagibile con l’invito a non avvicinarsi per non intralciare le operazioni di soccorso e spegnimento.