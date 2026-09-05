Cernobbio, al Forum Ambrosetti scintille tra Roberto Vannacci e Mario Monti

“Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all’ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo”. Così l’ex presidente del Consiglio Mario Monti, 82 anni, ha chiuso il confronto con il leader di Futuro Nazionale, il generale Roberto Vannacci, sul palco del Forum Ambrosetti.

Un affondo diretto, arrivato al termine di un dibattito che fino a quel momento si era mantenuto sui toni del confronto economico e istituzionale. Dall’altra parte, Vannacci ha rivendicato la legittimità delle sue posizioni. Il faccia a faccia, molto atteso a a Cernobbio, era uno dei momenti più attesi dell’edizione 2026, che si conclude nella giornata di domenica, suggellata dal passaggio delle Frecce Tricolori.