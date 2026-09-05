Canton Ticino, tragedia a caccia: 69enne precipita lungo un pendio e muore

Tragedia oggi poco dopo le 13 in territorio di Biasca, in Canton Ticino.

Un cacciatore di 69 anni, cittadino svizzero domiciliato a Riviera, ha perso la vita dopo una caduta in montagna.

L’uomo si trovava a circa 700 metri di quota, nei pressi del riale Crenone, quando per cause ancora da accertare è precipitato lungo un pendio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Cantonale e i soccorritori della Rega.

Inutili i tentativi di rianimazione: i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.

Per i familiari è stato attivato il Care Team per il supporto psicologico.

Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti.