Verso la sfida di Champions: Como lanciato, Lipsia sconfitto dal Werder

E’ un Como in formato Champions. Dopo il bel successo a Marassi con poker della squadra di Cesc Fabregas è già tempo di concentrarsi sul grande evento di giovedì, la “prima” dei lariani nella più importante competizione europea.

Il morale in casa dei biancoblù è sicuramente alto, dopo il netto 4-1 contro i rossoblù, con i gol di Paz, Baturina, la doppietta di Diao e un assist del nuovo acquisto Kean.

Un ulteriore dato rilevante: i lariani hanno conquistato sette punti dopo tre partite in trasferta. Pari a Udine e i successi a Napoli e a Genova. All’inizio della stagione, infatti, il club lariano ha chiesto di giocare lontano dal Sinigaglia, che è stato oggetto di lavori peraltro terminati in anticipo. L’impianto ora è pronto sia per il campionato e, soprattutto, per gli impegni di Champions. Proprio le richieste della Uefa hanno infatti richiesto una serie di adeguamenti, a partire dalla ricostruzione della curva, che per regolamento doveva essere in muratura e non, come in precedenza, con una struttura tubolare.

I riflettori sono ora puntati sull’avventura in Champions, che prende il via giovedì alle 21 contro la squadra tedesca del Lipsia proprio allo stadio Sinigaglia. Probabilmente una delle formazioni meno note, tra le avversarie dei lariani che successivamente sono attesi dalle sfide, tra le altre, con Manchester United, Barcellona e i due volte campioni d’Europa del Paris Saint Germain.

Proprio il Lipsia oggi, nel turno di campionato tedesco, è stato seccamente sconfitto per 3-1 dal Werder Brema, con rete della bandiera della formazione biancorossa al 96’.

Alla vigilia mister Fabregas ha parlato della Champions come di un regalo, come di un qualcosa in più rispetto all’obiettivo principale, che rimane il campionato. Ma, per acquisti fatti, qualità della rosa e mentalità, è facile pensare che la formazione biancoblù non voglia presentarsi sul palcoscenico continentale come una semplice comparsa.

Temi questi, che saranno al centro dell’attenzione del programma sportivo di Espansione Tv “Il Barbiere”, che nel nuovo palinsesto autunnale è stato spostato dal martedì al lunedì.

Si parte dunque lunedì 7 settembre poco dopo le 20. In studio Mariella Petagine e Nicol Gomena con i loro ospiti, addetti ai lavori e appassionati, pronti a commentare le vicende della squadra di Fabragas, del campionato e della Champions- In collegamento dai club della Lombardia Isabella Mazzia.