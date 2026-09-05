Montorfano, si ribalta con il motocarro: conducente incastrato, è in ospedale

Incidente a Montorfano in via Molino questa mattina alle 10. Per il ribaltamento di un veicolo a tre ruote, la persona a bordo è rimasta incastrato e, oltre a quello dei sanitari del 118, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Il ferito, un uomo di 51 anni, è stato portato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo (media gravità). Rilievi affidati ai carabinieri.