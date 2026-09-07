Arriva la svolta, da mercoledì calo delle temperature. L’estate più calda in Lombardia dal 1951

Ore contate per l’anticiclone africano, con il grande caldo che non mollerà la presa fino a domani, ma da mercoledì 9 settembre è previsto un cambio di rotta, con un fronte atlantico che, secondo gli esperti, aprirà la strada a temporali diffusi e a un calo delle temperature tra gli 8 e i 10 gradi.

Tra oggi e domani nel Comasco, come riportato da 3Bmeteo, si dovrebbero raggiungere ancora i 32 gradi, ben al di sopra della media climatica stagionale, con allerta per l’afa.

Già a partire da domani sera, arriverà la svolta tanto attesa con i primi temporali. Mercoledì sono previsti cieli molto nuvolosi con piogge fino a 18 millimetri e rovesci. I fenomeni saranno in attenuazione in serata. La temperatura massima registrata sarà di 24 gradi, la minima di 20 gradi.

Da metà settimana, dunque, dovrebbe rompersi il vortice di caldo rovente dell’estate, con una tendenza che dovrebbe proseguire anche nei giorni successivi. L’arrivo della perturbazione di origine atlantica dovrebbe, secondo gli esperti, infliggere un colpo decisivo a questi mesi di caldo persistente, riportando le condizioni meteorologiche più vicine alle medie del periodo. Giovedì sono previsti cieli molto nuvolosi con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà ancora di 24 gradi, la minima di 19 gradi. Ancora fino al weekend le temperature non dovrebbero superare i 25-26 gradi, nel Comasco, così come nelle altre province lombarde.

E intanto Arpa Lombardia annuncia che “la stagione estiva 2026, riferita ai mesi di giugno, luglio e agosto, è stata per la regione la più calda in assoluto dal 1951, mentre le precipitazioni registrate sono complessivamente nella norma”.

L’analisi prende in considerazione i dati di cinque stazioni climatologiche rappresentative del territorio lombardo, collocate a Milano, Pavia, Mantova, Brescia e Sondrio. Quest’anno l’estate ha registrato una differenza di temperatura media di +3,1 gradi rispetto al periodo 1991-2020, il valore più elevato in assoluto che supera i precedenti record delle estati 2003 (+2,8 °C) e 2022 (+2,7 °C). Complessivamente, in Lombardia ci sono state cinque ondate di calore, con le giornate più calde in assoluto del 28 giugno e del 5 agosto.