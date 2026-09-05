Pulsante rosso attivato al pronto soccorso del Sant’Anna. Due agenti della vigilanza feriti

Nuova aggressione stanotte al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Il bilancio parla di due addetti alla sicurezza in infortunio con prognosi di 7 giorni a testa. Da quanto ricostruito un uomo, di origini straniere, ha colpito il personale della vigilanza e i sanitari con le sedie. Ad innescare la richiesta di aiuto è stata una prima aggressione verbale nei confronti dell’infermiera del triage. E’ stato poi necessario premere il pulsante rosso per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. A San Fermo sono arrivati gli agenti della questura di Como e l’uomo è stato arrestato.



“Ormai è diventato un vero e proprio bollettino di guerra – denuncia Massimo Coppia, segretario generale UIL Funzione Pubblica Lario e Brianza -. Esprimiamo ancora una volta la nostra vicinanza, solidarietà e sostegno ai colleghi aggrediti. Ma non possiamo più limitarci alla solidarietà – aggiunge il sindacalista – . La domanda che ci poniamo, ancora una volta, è semplice: cosa intendono fare le amministrazioni? Quali strategie concrete vogliono mettere in campo per prevenire e contrastare questi episodi di violenza? Non possiamo aspettare che accada qualcosa di ancora più grave prima di intervenire. Sono interrogativi che ci poniamo ogni volta che apprendiamo dell’ennesima aggressione a chi sta semplicemente svolgendo il proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro – conclude Coppia – non può essere uno slogan. Adesso servono fatti. Non più soltanto parole”.